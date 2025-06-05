Многие пациенты жалуются: бывает, зубы выглядят здоровыми: белоснежные, без каких-либо пятен, и ничего не предвещает беды. Однако неожиданно один из зубов начинает разрушаться

Многие пациенты жалуются: бывает, зубы выглядят здоровыми: белоснежные, без каких-либо пятен, и ничего не предвещает беды. Однако неожиданно один из зубов начинает разрушаться. Почему так произошло и как избежать таких ситуаций?Основной причиной разрушения зубов является кариес, который развивается незаметно и нередко в тех местах, на которые мы не обращаем внимания. Он часто проходит бессимптомно, особенно когда в проблемную область не попадают ни пища, ни горячие или холодные жидкости, которые могли бы вызвать дискомфорт. Такой скрытый кариес может перерасти в пульпит, при котором зуб лишь слегка ноет, и первое время даже не вызывает значительных проблем. Однако со временем ситуация может ухудшиться, и развиваться периодонтит, при котором разрушение зуба происходит изнутри, оставаясь при этом внешне целым и неповрежденным. В итоге пациент может обнаружить, что остаётся лишь белая оболочка, а внутри— уже значительные разрушения. Иногда причиной может быть и травма зуба, после которой начинается воспаление пульпы, но такие случаи, как правило, являются исключением.Другой распространенной ситуацией, приводящей к разрушению зубов, является неправильное лечение кариеса. Например, при установке глубокой пломбы порой остается слишком тонкая перегородка между пломбой и пульпарной камерой. Из-за этого, даже если кариес устранен, пульпа может потерять свою жизнеспособность и, рано или поздно, зуб оказывается под угрозой удаления или самопроизвольного разрушения. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо регулярно посещать здание гигиениста примерно раз в три- шесть месяцев. Именно профессионал, хорошо знающий свое дело, сможет выявить кариес на ранней стадии, там, где мы сами не замечаем никаких проблем.