Как правильно действовать в случае воздушной опасности? Как узнать, где поблизости находятся укрытия? Что обязательно нужно брать с собой? Об этом в студии «Шестого канала» рассказали

Как правильно действовать в случае воздушной опасности? Как узнать, где поблизости находятся укрытия? Что обязательно нужно брать с собой? Об этом в студии «Шестого канала» рассказали заместитель начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области Павел Быков и и.о. начальника управления ГО и ЧС администрации города Владимира Сергей Павлов.