Я вас любил: любовь еще, быть может, В душе моей угасла не совсем; Но пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем. Кого можно встретить во владимирских автобусах? Правильный

Я вас любил: любовь еще, быть может, В душе моей угасла не совсем; Но пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем. Кого можно встретить во владимирских автобусах? Правильный ответ – героев русской классики. Ко дню рождения великого русского поэта Александра Пушкина в Молодежной думе при ЗакСобрании области организовали настоящий «литературный