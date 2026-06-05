Владимирское «Торпедо» – в ударе. Черно-белые празднуют беспроигрышную серию. Пока подряд только два выигрыша, однако всего матчей без поражений – 4. В этот раз удача сопутствовала

Владимирское «Торпедо» – в ударе. Черно-белые празднуют беспроигрышную серию. Пока подряд только два выигрыша, однако всего матчей без поражений – 4. В этот раз удача сопутствовала владимирским футболистам в Смоленске, матч против местной «Искры» закончился с минимальной победой гостей. Единственный гол на 31 минуте игры забил опытнейший торпедовец Владислав Сиротов, он смог замкнуть изящную передачу