По прогнозам синоптиков, 6 и 7 июня жителей региона ждёт по-настоящему летняя погода. Будет солнечно и тепло. В субботу ночью – около 10 градусов тепла. Днём – до плюс 25 и без осадков. В
<a href="https://33live.ru/novosti/05-06-2026-pogoda-poraduet-vladimircev-v-predstoyashhie-vyxodnye.html" target="_blank">Погода порадует владимирцев в предстоящие выходные</a> - По прогнозам синоптиков, 6 и 7 июня жителей региона ждёт по-настоящему летняя погода. Будет солнечно и тепло. В субботу ночью – около 10 градусов тепла. Днём – до плюс 25 и без осадков. В
[url=https://33live.ru/novosti/05-06-2026-pogoda-poraduet-vladimircev-v-predstoyashhie-vyxodnye.html]Погода порадует владимирцев в предстоящие выходные[/url] - По прогнозам синоптиков, 6 и 7 июня жителей региона ждёт по-настоящему летняя погода. Будет солнечно и тепло. В субботу ночью – около 10 градусов тепла. Днём – до плюс 25 и без осадков. В