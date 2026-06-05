По прогнозам синоптиков, 6 и 7 июня жителей региона ждёт по-настоящему летняя погода. Будет солнечно и тепло. В субботу ночью – около 10 градусов тепла. Днём – до плюс 25 и без осадков. В

По прогнозам синоптиков, 6 и 7 июня жителей региона ждёт по-настоящему летняя погода. Будет солнечно и тепло. В субботу ночью – около 10 градусов тепла. Днём – до плюс 25 и без осадков. В воскресенье дневная температура повысится до плюс 27. Синоптики обещают солнышко. Дождей не ожидается. Начало рабочей недели будет жарким. Днём +25…+28 градусов,