Исполнение контракта остается на контроле надзорного ведомства.

Старший помощник прокурора области по надзору за законами о несовершеннолетних Ольга Булаева проверила Гусь-Хрустальную коррекционную школу‑интернат в селе Дубасово, где ведется капремонт по нацпроекту «Молодежь и дети».Контракт с ООО «КОМПЛЕКС‑СТРОЙ» на более 120 млн руб. должен быть выполнен до 15 ноября.По графику работ должны были стартовать 18 этапов, но при выезде с представителем стройконтроля выявлено отставание: не начат демонтаж фасада и лестницы, не выполнены монтаж систем водоснабжения, канализации, электроснабжения и отопления, не отремонтирована кровля.Готовность объекта после половины срока исполнения контракта составляет всего 7%.Материалы подвозят, на площадке работают пять человек, что явно недостаточно.Кровля закрыта пленкой лишь частично, из-за чего на втором этаже наблюдаются протечки.По итогам проверки заместитель прокурора внес представление подрядчику.