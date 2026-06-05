3 июня «Ростелеком» и Центр «Мой бизнес» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышение региональной деловой активности.

3 июня «Ростелеком» и Центр «Мой бизнес» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышение региональной деловой активности. Стороны намерены заняться организацией конференций, семинаров, форумов, информационных кампаний, которые будут полезны представителям всех отраслей экономики.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Уже более 10 тысяч владимирских бизнесменов выбрали "Ростелеком” своим цифровым партнером, и почти четыре тысячи из них — представители малого и среднего бизнеса. Основные услуги, за которыми к нам обращаются предприниматели,— широкополосный доступ в Сеть, Wi‑Fi, видеонаблюдение и виртуальная телефония. В то же время мы готовы предложить и узкопрофильные решения: умные экраны, сервис печати, защищенные центры обработки данных и прочие. Они помогут сделать любой производственный процесс эффективнее. Мы намерены поддерживать все проекты центра "Мой бизнес” и общими усилиями помочь росту владимирской экономики».Ирина Зайцева, директор ГАУ ВО «Бизнес-инкубатор» (центр «Мой бизнес»):«Для нас соглашение о сотрудничестве — не просто очередной документ, а очень важный и, я бы сказала, практический шаг вперед. Уверены, объединение механизмов, которыми располагает центр поддержки бизнеса, с ресурсами крупнейшего провайдера дадут больше возможностей для открытия, ведения и развития бизнеса. Замечу, основной упор мы делаем именно на тех, кто стоит в начале пути, и особенно остро нуждается в поддержке, понятных ориентирах, надежных партнерах. У нас уже есть примеры, когда с помощью центра бизнесмены находили рынки сбыта, варианты диверсификации. Мы рассчитываем, что таких историй станет больше».Узнать об услугах и сервисах «Ростелекома» для корпоративных клиентов можно на компании.Реклама.ПАО .ИНН 7707049388. 2W5zFGZBhGD