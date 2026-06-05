На прошлой неделе глава города Владимира получил несколько обращений в соцсетях от жителей областного центра. Они пожаловались на несоблюдение интервалов движения автобуса №7С. Сергей

На прошлой неделе глава города Владимира получил несколько обращений в соцсетях от жителей областного центра. Они пожаловались на несоблюдение интервалов движения автобуса №7С. Сергей Волков решил проверить, как ходит общественный транспорт, а заодно и состояние машин. Пока он ждал автобус на остановке, пообщался с жителями. К сожалению, один автобус вовремя не приехал, поскольку случилась авария