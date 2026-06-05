Во Владимирской области 12-летнего мальчика унесло течением реки Киржач, он погиб.

Следственные органы СУ СК РФ по Владимирской области проводят проверку по факту смерти 12-летнего мальчика, предположительно утонувшего.По данным следствия, 4 июня 2026 года несовершеннолетний, приехавший из другого региона и гостивший у родственницы, вместе с двоюродной сестрой отправился к мосту через реку Киржач в микрорайоне Красный Октябрь.Мальчик вошел в воду, его унесло течением, и он погиб.Осмотр места происшествия проведен. Сейчас следователи опрашивают свидетелей и выполняют иные процессуальные действия для установления всех обстоятельств.Следственное управление призывает родителей и опекунов усилить контроль за детьми летом и разъяснять риск нахождения на водоемах без взрослых.