Глава города Сергей Волков провел рабочий выезд по школам Владимира, закрытым на капитальный ремонт. В центре внимания 8-я и 33-я школы. Сроки сдачи работ – сентябрь-октябрь. Другими словами,

Глава города Сергей Волков провел рабочий выезд по школам Владимира, закрытым на капитальный ремонт. В центре внимания 8-я и 33-я школы. Сроки сдачи работ – сентябрь-октябрь. Другими словами, новый учебный год школьники Владимира должны начать в современных кабинетах и обновленных рекреациях. Ирина Новикова, директор школы №8 г. Владимира Школа находится в режиме капитального ремонта. Конечно