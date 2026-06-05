Владимирский Следком организовал проверку по факту гибели ребёнка в реке. Трагедия на воде произошла 4 июня, в Киржаче. Подросток приехал в гости к родственнице из другого региона. Вместе со

Владимирский Следком организовал проверку по факту гибели ребёнка в реке. Трагедия на воде произошла 4 июня, в Киржаче. Подросток приехал в гости к родственнице из другого региона. Вместе со своей двоюродной сестрой он отправился гулять. Не сообщив взрослым, они пришли к мосту через реку Киржач в микрорайоне Красный Октябрь. Ребёнок вошёл в воду, и вскоре