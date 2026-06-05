Для гостей с 10:00 до 16:00 подготовлена развлекательная программа и гастрономические дворики.

7 июня 2026 года Суздаль станет стартовой площадкой первого сезона нового всероссийского любительского велопроекта.Исторический город‑музей под открытым небом откроет маршрут, проходящий по живописным локациям региона и страны.Торговая площадь Суздаля превратится в стартовый городок. Участникам предложат две дистанции — Median Tour (60 км) и Grand Tour (114 км).Маршруты пролягут через самые привлекательные туристические и природные точки городского округа; в заездах заявлены профессиональные велоклубы, корпоративные команды и индивидуальные спортсмены.Для зрителей с 10:00 до 16:00 организуют развлекательную программу: мастер‑классы, конкурсы, гастрономические дворики и активности для детей и взрослых.