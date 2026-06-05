На Петербургском международном экономическом форуме Александр Авдеев подписал соглашение с председателем Витебского областного комитета Республики Беларусь Александром Рогожником.

На Петербургском международном экономическом форуме Александр Авдеев подписал соглашение с председателем Витебского областного комитета Республики Беларусь Александром Рогожником. Такое сотрудничество открывает новые перспективы для Владимирской области. Опыт белорусских партнёров будет востребован при создании стекольного кластера и технопарка. Уникальный опыт и передовые технологии ОАО «Полоцк-Стекловолокно» в производстве композиционных материалов и стекловолокна представляют для нас особый интерес.