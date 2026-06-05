Уголовное дело передано в Ленинский районный суд г. Владимира для рассмотрения по существу.

Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя, которому инкриминируют 58 эпизодов мошенничества по ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ.По версии следствия, с июня 2020 по май 2024 как директор риэлтерской фирмы он убеждал граждан оформлять займы и передавать деньги под обещание высоких процентов.Часть средств использовалась для выплат ранним вкладчикам и имитации доходности, остальные средства обвиняемый тратил по своему усмотрению. Реальной инвестиционной деятельности организация не вела.Общий ущерб превысил 120 млн руб.