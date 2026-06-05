Расследование продолжается.

Оперативники уголовного розыска вместе с городскими полицейскими задержали 18‑летнего местного жителя, который по указанию дистанционных мошенников проник в квартиру и вскрыл сейф болгаркой, похитив 890 тыс. руб.Мошенники заранее обвинили парня в финансировании ВСУ и, под давлением, предложили ему якобы «задание». Он купил инструмент и пришел по указанному адресу, а аферисты убедили 17‑летнюю дочь владельцев выйти из квартиры и оставить дверь открытой.Дети вернулись, почувствовали запах гари и сообщили родителям; в течение суток полицейские установили личность пособника и задержали его в Собинском округе.Возбуждено дело по ч.3 ст.158 УК РФ. Фигурант признал вину. Суд избрал подписку о невыезде.