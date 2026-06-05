Финансирование уже выделено в рамках субсидии на содержание спортивной инфраструктуры.

Активный образ жизни начинается прямо во дворе, и городская инициатива делает его более удобным для жителей.Для комфортных и безопасных тренировок молодых спортсменов проводится поэтапная модернизация спортивных объектов, находящихся на балансе детско‑юношеского центра «Молодежный».Из 21 хоккейного корта 19 уже заменили на современные пластиковые конструкции. Новые площадки прочные, аккуратные и устойчивы к любым погодным условиям.На кортах на ул. Жуковского, д. 20 и ул. Соколова‑Соколенка, д. 7 смонтировали травмобезопасное покрытие из мягкой резиновой крошки. Играть в подвижные игры там стало заметно удобнее и безопаснее.В ближайшее время на площадках установят баскетбольные щиты с кольцами и футбольные ворота.Последние два корта планируют полностью обновить до конца года.Работы будут выполняться по адресам:- ул. Юбилейная, д. 22- ул. Белоконской, д. 10