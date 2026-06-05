Финансирование уже выделено в рамках субсидии на содержание спортивной инфраструктуры.
Активный образ жизни начинается прямо во дворе, и городская инициатива делает его более удобным для жителей.
Для комфортных и безопасных тренировок молодых спортсменов проводится поэтапная модернизация спортивных объектов, находящихся на балансе детско‑юношеского центра «Молодежный».
Из 21 хоккейного корта 19 уже заменили на современные пластиковые конструкции. Новые площадки прочные, аккуратные и устойчивы к любым погодным условиям.
На кортах на ул. Жуковского, д. 20 и ул. Соколова‑Соколенка, д. 7 смонтировали травмобезопасное покрытие из мягкой резиновой крошки. Играть в подвижные игры там стало заметно удобнее и безопаснее.
В ближайшее время на площадках установят баскетбольные щиты с кольцами и футбольные ворота.
Последние два корта планируют полностью обновить до конца года.
Работы будут выполняться по адресам:
- ул. Юбилейная, д. 22
- ул. Белоконской, д. 10