Приговор в законную силу не вступил.

Ленинский районный суд города Владимира признал 42‑летнего жителя Коврова виновным в восьми эпизодах мошенничества по ч.2 и ч.3 ст.159 УК РФ.Он не был ИП, самозанятым и не представлял юридическое лицо, но решил обогатиться незаконным путем.На сайтах объявлений он размещал рекламу от имени фиктивной фирмы ООО «Камнетес33» с предложением изготовления и установки памятников.Клиенты заключали договоры и платили предоплату, тогда как обвиняемый не планировал выполнять работы.Чтобы затянуть сроки, он ссылался на трудности с изготовлением и проблемы с установкой из‑за сырости грунта.Потерпевшим причинен ущерб свыше 850 тыс. рублей.Суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.Иски двух потерпевших удовлетворены на сумму более 80 тыс. рублей, остальным ущерб возмещен добровольно