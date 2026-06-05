Фестиваль продлится с 5 июня по 5 сентября.

Фестиваль духовной музыки «Голоса Суздаля» стартует сегодня. Он продлится до 5 сентября.Суздаль и Владимир выступают главными площадками фестиваля.В программу добавлены новые локации: Смоленский скит, Ильинский женский монастырь и Свято‑Боголюбский монастырь. Также запланированы концерты в Спасо‑Евфимиевом монастыре, Суздальском кремле и Успенском соборе.В фестивале примут участие исполнители из Санкт‑Петербурга, Самары, Воронежа, Пятигорска и Красногорска.Открытие пройдет в 19:00 в Спасо‑Евфимиевом монастыре. Вход бесплатный, но на отдельные мероприятия нужна предварительная регистрация.