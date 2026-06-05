Сидят в кафе три примерные католички, чинно пьют кофе,
разговаривают на богоугодные темы... Вот одна и говорит:
- А вот сын у меня - уже пастор.
Прихожане к нему обращаются "святой отец"...
Другая ей отвечает:
- Подумаешь, мой сын недавно стал кардиналом. Прихожане к нему
обращаются "Ваше Высокопреосвященство"!
А третья скромно молчит. Две другие ехидно:
- Ну а тебе, сестра, небось и похвастаться нечем?
Та со вздохом в ответ:
- Ну что вам сказать... Мой сын - двухметровый мускулистый красавец
блондин, танцор стриптиза. Так вот, когда он появляется на сцене,
все женщины хором выдыхают: "О, БОЖЕ!..".
еще анекдот!