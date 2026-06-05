Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса в Судогодском районе. Проверочные мероприятия, организованные природоохранной прокуратурой, выявили

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса в Судогодском районе. Проверочные мероприятия, организованные природоохранной прокуратурой, выявили крупный ущерб. Из пресс-релиза прокуратуры региона Установлено, что на участке государственного лесного фонда ГКУ ВО «Андреевское лесничество» на территории Судогодского района неизвестными произведена незаконная рубка 26 сырорастущих деревьев породы сосна, ущерб от которой превысил 600