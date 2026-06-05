Материалы с обвинительным заключением направлены в суд.

Во втором отделе следственного управления СК по Владимирской области завершили расследование в отношении 56‑летнего жителя Вязников 1970 года рождения; ему предъявлено обвинение по п.п. «д», «к» ч.2 ст.105 УК РФ.По версии следствия, 21 июня 2005 года обвиняемый, проиграв крупную сумму в игровых автоматах и находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом на ул. Железнодорожной. В подъезде он услышал музыку из квартиры знакомой и, заметив 16‑летнюю дочь, позвонил в дверь. Когда потерпевшая открыла, мужчина напал на нее, изнасиловал и нанес многочисленные ножевые и ударные повреждения. Девочка скончалась от кровопотери.Мужчина попытался постирать одежду в квартире матери, затем вернулся и нанес посмертные повреждения. Раскрытие дела стало возможным после повторных экспертиз: на вещественных доказательствах обнаружили ДНК обвиняемого. Он признал вину, содержится под стражей