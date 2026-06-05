Как сообщили в следственном управлении СК России по Владимирской области, завершено расследование уголовного дела против 55-летнего жителя Вязников. Его обвиняют в убийстве подростка,

Как сообщили в следственном управлении СК России по Владимирской области, завершено расследование уголовного дела против 55-летнего жителя Вязников. Его обвиняют в убийстве подростка, которое он совершил в 2005 году. Трагедия случилась 21 июня. Мужчина проиграл крупную сумму в игровых автоматах, выпил и в злости пошёл к матери на Железнодорожную. В подъезде услышал музыку из соседней