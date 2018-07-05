Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин подал на развод. С женой Ириной политик прожил 30 лет.

Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин подал на развод. С женой Ириной политик прожил 30 лет.Суд рассмотрит заявление Грудинина о расторжении брака 16 июля. За 30 лет семейной жизни Ирина родила коммунисту двоих сыновей.Однако выяснилось, что у политика уже давно есть вторая семья. Любовница Ксения также подарила Грудинину двоих детей. При этом официальная супруга коммуниста Ирина ничего не подозревала о его похождениях, несмотря на то, что экс-кандитат в президенты долгое время втайне содержал вторую семью, передаетКак рассказали журналистам знакомые Ирины Грудининой, женщина тяжело переживает развод и предательство мужа. Примечательно, что супруги проводили обряд венчания, а потому Ирина до последнего надеялась, что муж не посмеет нарушить обещания данные перед богом.На первом заседании суда Грудинина даже просила предоставить срок на примирение. Она пыталась всеми силами повлиять на мужа, ожидая, что он откажется от развода. В ответ представитель политика представил суду и свидетельства о рождении другой женщиной двух детей коммунисту, хотя ранее Грудинин отрицал наличие второй семьи.Познакомился политик с любовницей, когда девушка работала юристом в совхозе имени Ленина. Ксения приехала в Москву из Пятигорска, где росла в скромной семье учителя. Грудинин с родителями возлюбленной знакомиться отказался, но зато согласился сделать ее саму матерью.Отметим, что с Ксенией и ее детьми коммунист регулярно отдыхал в Европе, но для конспирации в отпуск они летали на разных самолетах и старались не попадаться вместе на глаза фотографам, пишет .