Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров

Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров4 июля в городе Гусь-Хрустальный произошел пожар на территории пивного завода. В 14.02 в социальных сетях опубликовали видео с места происшествия.Жители города сразу заметили, что горят склады пивного завода. По их мнению, пожар мог произойти из-за поджога мусорных контейнеров подростками, которые часто собираются на территории завода.На данный момент сотрудники МЧС устанавливают причину пожара. В результате возгорания никто не пострадал.