Вся программа будет проходить во дворе МБУК «Дом Культуры мкр. Оргтруд» на улице Октябрьская, 26-б

Вся программа будет проходить во дворе МБУК «Дом Культуры мкр. Оргтруд» на улице Октябрьская, 26-бВ выходные 8 июля во Владимирской области состоится Праздник Клубники. Территория двора дома культуры будет разделена на зоны вкуса, творчества и развлечений.В зоне творчества гостей ждет концерт, на котором выступят ансамбль «ЛаптиБэнд», инструментальный дуэт «ДаБлБум», певица Кристины Мелентьевой, а также — солистка группы «Белая верба» Людмила Витеева, казачий ансамбль «АТАМАН», певец Сергей Артемьев.В зоне развлечений будут установлены батуты, гости смогут пострелять в тире и поиграть теннис. Для пришедших на праздник будет открыт прокат элеектромобилей, веломобилей и сигвеев. Каждый желающий сможет украсить себя с помощью аквагрима. А так же мастер-классы и продажа изделий ручной работы.В зоне вкуса гости смогут поесть шашлык, сладкую вату и мороженое. Пришедшие на праздник в костюме на клубничную тему получат призы.Участвуйте в конкурсе «Мама, папа, я – клубничная семья!» и получайте памятные подарки. Заявки на участие в конкурсе оставляйте по телефону 8(980)753-09-25 — Маргарите Андреевне.