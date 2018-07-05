× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/05-07-2018-81-letnyaya-pensionerka-doexala-iz-afriki-v-london-na-staroj-tojote.html" target="_blank">81-летняя пенсионерка доехала из Африки в Лондон на старой Тойоте</a> - Джулии Альбе, пенсионерке из Кейптауна, дорого обошелся звонок на радио: опрометчивое заявление в прямом эфире внезапно привело к путешествию через два континента – Африку и Европу. Совокупный возраст Джулии и ее Toyota Corolla по прозвищу Трейси превышает 100 лет.