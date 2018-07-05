19 человек погибли из-за жары в Канаде. Большинство из них находились в Монреале. В некоторых районах аномальная жара достигла 40 градусов. В службы экстренной медицины поступают тысячи звонков.

19 человек погибли из-за жары в Канаде. Большинство из них находились в Монреале. В некоторых районах аномальная жара достигла 40 градусов. В службы экстренной медицины поступают тысячи звонков.Власти пытаются помогать гражданам: установили прохладительные станции, бесплатно раздают питьевую воду. По прогнозам синоптиков такая погода продержится до пятницы. Аналогичная жара в канадском Монреале была летом 2010 года. Тогда зной унёс жизни 106 человек, напоминает телеканал "Россия 24".