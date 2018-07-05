Нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин перейдет из Ювентуса в Челси. Чемпион Италии готов расстаться с 30-летним футболистом за 60 миллионов евро.

Нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин перейдет из "Ювентуса" в "Челси". Чемпион Италии готов расстаться с 30-летним футболистом за 60 миллионов евро.Два года назад "Ювентус" приобрел аргентинца у "Наполи" за 90 миллионов евро. Игуаин дважды выиграл чемпионат Италии, забив в 73 матчах за "Ювентус" 40 мячей. "Челси" купит аргентинца по просьбе нового тренера Маурицио Сарри, хорошо знакомого с Гонсало по работе в "Наполи".На чемпионате мира Гонсало Игуин провел три встречи группового этапа и мячей не забивал. Всего на его счету 75 матчей в составе сборной Аргентины, в которых он забил 31 мяч.