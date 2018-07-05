Клубника практически отошла. Но ДК микрорайона Оргтруд предлагает не грустить, и приглашает всех на праздник Клубники. В это воскресенье, в 15-00. Будут песни, танцы, игры, клубничные угощения. Также объявлен конкурс на лучший клубничный костюм.
<a href="http://33live.ru/novosti/05-07-2018-aromatnyj-prazdnik.html" target="_blank">Ароматный праздник</a> - Клубника практически отошла. Но ДК микрорайона Оргтруд предлагает не грустить, и приглашает всех на праздник Клубники. В это воскресенье, в 15-00. Будут песни, танцы, игры, клубничные угощения. Также объявлен конкурс на лучший клубничный костюм.
[url=http://33live.ru/novosti/05-07-2018-aromatnyj-prazdnik.html]Ароматный праздник[/url] - Клубника практически отошла. Но ДК микрорайона Оргтруд предлагает не грустить, и приглашает всех на праздник Клубники. В это воскресенье, в 15-00. Будут песни, танцы, игры, клубничные угощения. Также объявлен конкурс на лучший клубничный костюм.