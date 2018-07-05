Клубника практически отошла. Но ДК микрорайона Оргтруд предлагает не грустить, и приглашает всех на праздник Клубники. В это воскресенье, в 15-00. Будут песни, танцы, игры, клубничные угощения. Также объявлен конкурс на лучший клубничный костюм.

Клубника практически отошла. Но ДК микрорайона Оргтруд предлагает не грустить, и приглашает всех на праздник Клубники. В это воскресенье, в 15-00. Будут песни, танцы, игры, клубничные угощения. Также объявлен конкурс на лучший клубничный костюм.