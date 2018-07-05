Баню в Юрьевце закроют на ремонт. Месяц назад в неё пришли депутаты Горсовета, и лично убедились, что баня в ужасном состоянии. Ежемесячно её услугами пользуются порядка 500 жителей частного сектора. За один визит отдают 180 рублей. С понедельника баня будет закрыта.

Баню в Юрьевце закроют на ремонт. Месяц назад в неё пришли депутаты Горсовета, и лично убедились, что баня в ужасном состоянии. Ежемесячно её услугами пользуются порядка 500 жителей частного сектора. За один визит отдают 180 рублей. С понедельника баня будет закрыта. Жителям Юрьевца предлагают ездить в другие - на Северную, что в Октябрьском районе Владимира, и в Красносельскую, что в Добром. Ремонт Юрьевецкой бани будет недолгим. Он совпал с плановым отключением горячей воды, и продлится до 22 июля.