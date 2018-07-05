Николай Басков арендует отдельную квартиру для хранения своей одежды. Одних пиджаков у артиста – несколько сотен, он сам сбился со счета.

Николай Басков арендует отдельную квартиру для хранениясвоей одежды. Одних пиджаков у артиста – несколько сотен, он сам сбился сосчета.Классическая музыка загоняла Николая Баскова в угол, артистув ней было тесно. Поэтому он и выбрал поп-музыку: здесь он сам себе художник.Возвращаться в оперу певец пока не планирует – по его словам, может, это ислучится, но только после того, как ему исполнится 45 лет.Гонорарами за выступления на оперной сцене Басов также небыл доволен. "У прославленных оперных певцов уровня Кабалье и Домингоочень высокие гонорары. Особенно если они выступают на больших площадках. Уменя же они были скромные даже когда я пел в Королевской опере Мадрида – около 6тысяч евро за выступление, что, конечно, мало", – признался певец.Артисту не нравится, когда его воспринимают как "КолюБасова из гламурной тусовки". По его словам, он вполне самодостаточныйпевец, делает то, что ему нравится и ни под кого не подстраивается.Журналисты напомнили певцу о жалобе Филиппа Киророва – нато, что костюмы выжили его из квартиры и жилье на Таганке пришлось превратить всклад. И поинтресовались, как обстоят с этим дела у Баскова? Артист признался,что для хранения одежды снимает специальную квартиру. Причем многие из вещей,которые он покупает, потом так и висят на вешалке, он их не носит. Больше всегоу Николая пиджаков – несколько сотен. Певец обещает устроить из них выставку насвое 50-летие, пишут "Новые ведомости".Николай Басков получил широкую известность ровно 20 летназад. Певец победил во Всероссийском конкурсе молодых оперных певцов. Крометого, артист получил Вторую премию на конкурсе Grande Voice в Испании, напоминает издание.