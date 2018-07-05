Николай Басков арендует отдельную квартиру для хранения
своей одежды. Одних пиджаков у артиста – несколько сотен, он сам сбился со
счета.
Николай Басков арендует отдельную квартиру для хранения
своей одежды. Одних пиджаков у артиста – несколько сотен, он сам сбился со
счета.
Классическая музыка загоняла Николая Баскова в угол, артисту
в ней было тесно. Поэтому он и выбрал поп-музыку: здесь он сам себе художник.
Возвращаться в оперу певец пока не планирует – по его словам, может, это и
случится, но только после того, как ему исполнится 45 лет.
Гонорарами за выступления на оперной сцене Басов также не
был доволен. "У прославленных оперных певцов уровня Кабалье и Доминго
очень высокие гонорары. Особенно если они выступают на больших площадках. У
меня же они были скромные даже когда я пел в Королевской опере Мадрида – около 6
тысяч евро за выступление, что, конечно, мало", – признался певец.
Артисту не нравится, когда его воспринимают как "Колю
Басова из гламурной тусовки". По его словам, он вполне самодостаточный
певец, делает то, что ему нравится и ни под кого не подстраивается.
Журналисты напомнили певцу о жалобе Филиппа Киророва – на
то, что костюмы выжили его из квартиры и жилье на Таганке пришлось превратить в
склад. И поинтресовались, как обстоят с этим дела у Баскова? Артист признался,
что для хранения одежды снимает специальную квартиру. Причем многие из вещей,
которые он покупает, потом так и висят на вешалке, он их не носит. Больше всего
у Николая пиджаков – несколько сотен. Певец обещает устроить из них выставку на
свое 50-летие, пишут "Новые ведомости".
Николай Басков получил широкую известность ровно 20 лет
назад. Певец победил во Всероссийском конкурсе молодых оперных певцов. Кроме
того, артист получил Вторую премию на конкурсе Grande Voice в Испании, напоминает издание.