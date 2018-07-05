Внушительного размера мужской орган Алексея Панина видели, кажется, все. Видеоролик, на котором запечатлено, как актер трусит членом на улице и онанирует под кустом давно стал вирусным в Интернете. Теперь же артист решил показать причинное место покойного Виктора Цоя.

Внушительного размера мужской орган Алексея Панина видели, кажется, все. Видеоролик, на котором запечатлено, как актер трусит членом на улице и онанирует под кустом давно стал вирусным в Интернете. Теперь же артист решил показать причинное место покойного Виктора Цоя.21 июня и 15 августа – дни рождения и смерти – святые для поклонников Виктора Цоя. Он прожил всего 28 лет, сверкнул яркой кометой, и исчез в вечности. Сегодня о нем снимаются фильмы, выходят книги, организовываются выставки и концерты памяти. И только Алексей Панин решил представить Цоя не бронзовым памятником, а живым человеком. На своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал фото, на котором музыкант запечатлен в костюме Адама. (По требованию Роскомнадзора мы вынуждены интимные места заретушировать)."Виктор Цой. Мы ждем перемен.Если бы во времена Цоя был интернет, страшно представить какой грязью его вымазали бы Российские СМИ", – подписал снимок Панин. Он предусмотрительно закрыл комментарии к фотографии, чтобы поклонники Цоя не поливали ядом и не возмущались. И их можно понять, ведь у Цоя живы отец, брат, сын, и каково им видеть такие снимки на пространстве Всемирной паутины?!Но Панину на чувства чужих людей, кажется, плевать. Не так давно он публично обратился к юмористу Максиму Галкину со словами: "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной". А потом подчеркнул: "Что касается гомосексуализма, я сказал правду. Я, например, бисексуал. Я не считаю, что это оскорбление". И Панину было плевать, что у Галкина есть старший брат, подрастают дети, и подобная грязь им может быть неприятна.Скорее всего, снимки с голым Цоем Панин быстро удалит. Но сам факт их публикации вызывает вопросы. Вряд ли вытаскивать на свет член покойника – достойное мужчины занятие...