Сразу после заседания горсовета, депутат Валерий Пузанов сделал заявление. Общественника и президента клуба болельщиков Торпедо возмущает позиция некоторых наших соотечественников, которые болеют за сборную России, а делают ставки на соперников. Валерий Пузанов сказал, что знает немало людей, которые ставили денежные суммы на испанцев в матче 1/8 финала. Причём, речь идёт о десятках тысяч рублей.

Сразу после заседания горсовета, депутат Валерий Пузанов сделал заявление. Общественника и президента клуба болельщиков "Торпедо" возмущает позиция некоторых наших соотечественников, которые болеют за сборную России, а делают ставки на соперников. Валерий Пузанов сказал, что знает немало людей, которые ставили денежные суммы на испанцев в матче 1/8 финала. Причём, речь идёт о десятках тысяч рублей. И теперь депутат рад, что неверящие в успех нашей сборной, проиграли. Но впереди матч Россия-Хорватия. И, по словам Пузанова, некоторые владимирцы опять ставят на соперников, то есть на хорватов. Депутат Пузанов предлагает считать таких людей национальными предателями, и вешать их портреты на Городскую доску позора.Валерий Пузанов, депутат горсовета: "Я считаю, что это национальное предательство ставить на команду соперника, когда она играет с Россией. Как можно ставить на Испанию или на Хорватию и болеть за Россию, что ли получается? Они будут болеть за свои деньги, а не за страну. Если гражданин России или житель города Владимира, чтобы ему отказ был в ставке и ставить их на карандаш. Потом нам сообщат и потом вот у нас доска почёта есть, а мы их на доску позора повесим здесь".Пузанов говорит, что сам является азартным человеком, но ставки делает лишь в редких случаях. Тем не менее, перед предстоящем матчем футбольный болельщик намерен зайти в букмекерскую контору. Напомним, Валерий Пузанов считается самым бедным депутатом Горсовета. Его ежемесячный доход по декларации составляет всего лишь 10 тысяч рублей. И всё же он намерен рискнуть немалой суммой, и поставить в предстоящем противостоянии на Россию.