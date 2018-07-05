Юлия Началова дала откровенное интервью. Популярная исполнительница призналась, что не обращала внимания на проблемы, и все это привело к осложнениям.

Юлия Началова дала откровенное интервью. Популярная исполнительница призналась, что не обращала внимания на проблемы, и все это привело к осложнениям.На протяжении нескольких лет Юлия Началова страдает от мигрирующей подагры. Чтобы спрятать воспаленные суставы, артистка носит перчатки. Вначале певица тщательно скрывала болезнь, однако из-за слухов ей пришлось откровенно рассказать о недуге. По мнению исполнительницы, после этого общественность немного успокоилась."Я живой человек и, как все, болею. За долгие годы карьеры у меня было огромное количество перелетов, не совсем правильные питание и режим сна. Все отражается на здоровье. Ничего сверхъестественного в этом нет. Я была в числе людей, которые, замечая проблему, говорят: "Ладно, потом. Сейчас некогда". Это "потом" привело к осложнениям", – цитирует Юлию Началову .Певица пожаловалась на то, что часто получает от поклонников и хейтеров осуждающие оценки своей внешности. Артистка призвала всех вспомнить о том, что ей далеко не 16 лет. "Мне скоро будет 40, у меня взрослая дочка, за спиной 27 лет карьеры на сцене. Стоит, наверное, при просмотре старого клипа обращать внимание на дату его выпуска. Я себя адекватно воспринимаю", – отметила исполнительница.Юлия призналась, что не обладает идеальными пропорциями и не стремится к совершенству. По мнению артистки, великолепная фигура не гарантирует счастливой жизни. "Я не модель, не кукла Барби, а певица. Не собираюсь удивлять своими параметрами, соответствовать каким-то лекалам. Да, работа публичных людей диктует определенные правила. Нужно быть чуть худее, потому что камера прибавляет вес. Но я точно знаю: если начну изводить себя диетами, это скажется на самочувствии. Поэтому не зацикливаюсь. Какая разница, кто кого победит стрелками на весах? Ты не найдешь супермужа, если будешь весить эталонное количество килограммов. К своему телу нужно относиться с уважением, вовремя обращаться к врачам и следить за собой", – заключила певица.