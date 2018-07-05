Дану Борисову не пускают за границу. Телеведущей закрыли выезд из-за неуплаченных вовремя алиментов. Блондина не сможет увидеться с дочерью, которая ждет ее в Испании.

Дану Борисову не пускают за границу. Телеведущей закрыли выездиз-за неуплаченных вовремя алиментов. Блондина не сможет увидеться с дочерью,которая ждет ее в Испании.Дочь Даны Борисовой Полина сейчас со своим отцом,бизнесменом Максимом Аксеновым, отдыхает за границей. Телеведущая такженамеревалась отправиться в Испанию на встречу с девочкой, свозить ребенка вВенецию. Однако внезапно возникли проблемы с выездом.Адвокаты сообщили теледиве, что у нее образоваласьзадолженность по алиментам – 24 тысячи рублей. Дана счет тут же оплатила.Однако вскоре выяснилось, что была указана сумма за один месяц, и ей предстоитпогасить долг еще за 4 месяца.Получив платежки, Борисова перевела указанные в них суммы.Тем не менее, телеведущая считает, что запрет на выезд будут снимать слишкомдолго – в результате пропадут приобретенные билеты."У меня куплены билеты невозвратные в Венецию,забронирован отель. Мы должны с Полинкой 14-го июля туда лететь. Но по итогумне, видимо, не удастся провести с ребенком отпуск, поскольку запрет на выездмогут снимать и месяц, а то и два", – пожаловалась Дана корреспонденту"Комсомольской правды".Борисова считает, что отношение у судебных приставов к нейпредвзятое. По ее данным, у многих артистов есть задолженность по алиментам – унекоторых сумма превышает 400 тысяч рублей. Тем не менее, им почему-то не запрещаютвыезжать за границу, отмечает теледива. "Ребенок ждет этой поездки,жестоко девочку лишать отпуска с мамой. Очень прошу, уважаемые приставы,войдите в мое положение", – обратилась к представителям власти Дана.Издание сообщает, что во время подготовки материалажурналисты связались со службой судебных приставов. Те, в свою очередь,пообещали снять запрет в тот же день.