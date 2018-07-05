Дану Борисову не пускают за границу. Телеведущей закрыли выезд
из-за неуплаченных вовремя алиментов. Блондина не сможет увидеться с дочерью,
которая ждет ее в Испании.
Дану Борисову не пускают за границу. Телеведущей закрыли выезд
из-за неуплаченных вовремя алиментов. Блондина не сможет увидеться с дочерью,
которая ждет ее в Испании.
Дочь Даны Борисовой Полина сейчас со своим отцом,
бизнесменом Максимом Аксеновым, отдыхает за границей. Телеведущая также
намеревалась отправиться в Испанию на встречу с девочкой, свозить ребенка в
Венецию. Однако внезапно возникли проблемы с выездом.
Адвокаты сообщили теледиве, что у нее образовалась
задолженность по алиментам – 24 тысячи рублей. Дана счет тут же оплатила.
Однако вскоре выяснилось, что была указана сумма за один месяц, и ей предстоит
погасить долг еще за 4 месяца.
Получив платежки, Борисова перевела указанные в них суммы.
Тем не менее, телеведущая считает, что запрет на выезд будут снимать слишком
долго – в результате пропадут приобретенные билеты.
"У меня куплены билеты невозвратные в Венецию,
забронирован отель. Мы должны с Полинкой 14-го июля туда лететь. Но по итогу
мне, видимо, не удастся провести с ребенком отпуск, поскольку запрет на выезд
могут снимать и месяц, а то и два", – пожаловалась Дана корреспонденту
"Комсомольской правды".
Борисова считает, что отношение у судебных приставов к ней
предвзятое. По ее данным, у многих артистов есть задолженность по алиментам – у
некоторых сумма превышает 400 тысяч рублей. Тем не менее, им почему-то не запрещают
выезжать за границу, отмечает теледива. "Ребенок ждет этой поездки,
жестоко девочку лишать отпуска с мамой. Очень прошу, уважаемые приставы,
войдите в мое положение", – обратилась к представителям власти Дана.
Издание сообщает, что во время подготовки материала
журналисты связались со службой судебных приставов. Те, в свою очередь,
пообещали снять запрет в тот же день.