Приобрести высококачественный товар, чтобы это не нанесло чувствительного удара по личному бюджету – это ли не мечта любого покупателя? Ассортимент современного рынка смартфонов воистину огромен, но далеко не все модели могут похвастаться хорошим соотношением цена-качество. Для тех, кто ценит отличный функционал, но при этом не хочет переплачивать, российская компания BQ выпустили смартфон BQ-5701L Slim. Несмотря на то, что модель входит в категорию бюджетных, она может предложить опции, аналогичные уровню топовых гаджетов.

Приобрести высококачественный товар, чтобы это ненанесло чувствительного удара по личному бюджету – это ли не мечта любогопокупателя? Ассортимент современного рынка смартфонов воистину огромен, нодалеко не все модели могут похвастаться хорошим соотношением цена-качество. Длятех, кто ценит отличный функционал, но при этом не хочет переплачивать,российская компания BQ выпустили смартфон BQ-5701L Slim. Несмотря на то, чтомодель входит в категорию бюджетных, она может предложить опции, аналогичныеуровню "топовых" гаджетов.Внешние данныеСмотрится BQ Slim презентабельно и дорого. Порадовалокачество сборки: никаких зазоров и элементов люфта. Смартфон приятно держать вруках, гаджет лежит в ладони очень хорошо, не выскальзывает.По традиции, справа расположена кнопка регулировкигромкости, а также кнопка блокировка экрана, отвечающая также за включение ивыключение устройства. Приятно удивила кнопка спуска затвора камеры на правойстороне. Наверху расположились фронтальная камера со вспышкой, датчикамиосвещения и приближения, а также разговорная решетка. Основная камера находитсяна задней панели, там же – вспышка.Наверху у BQ Slim классический порт 3,5 миллиметра поднаушники, а снизу – разъем micro-USB для зарядки гаджета. По обеим сторонам отUSB-порта расположились решетки динамика.Отменный дисплейОдно из главных достоинств смартфона – безрамочныйIPS-дисплей с отменной яркостью. Он разработан по инновационной технологииIn-Cell, которое дает два преимущества: делает изображение более насыщенным иуменьшает толщину корпуса. Благодаря примененных при создании гаджета решенияхкартинка на экране ничем не отличается от реальности.Помните, как в солнечный день вы пытались подобрать уголобзора, чтобы увидеть картинку на дисплее? Забудьте. Дисплей BQ Slim не меркнетдаже при самом ярком свете: заниматься серфингом в интернете исоциальных сетях, просматривать видео и фото можно без всяких проблем.Еще одно преимущество гаджета – наличие функции Face Unlock– умной разблокировки с помощью распознавания лица. А поддержка OTG (On-The-Go)позволяет подключать к смартфону внешние электронные устройства.НачинкаЗа широкий спектр мультимедийных возможностей отвечаетчетырехъядерный процессор MediaTek MT6737H с тактовой частотой 1,3 ГГц.Благодаря интегрированной поддержке 4G LTE, Wi-Fi и Bluetooth 4.0 вы всегдабудете обеспечены высококачественной связью.На борту у гаджета два гигабайта оперативной памяти, котораяпозволяет с комфортом работать с приложениями, просматривать видеоролики ииграть в игры. Также имеется 16 гигабайт встроенной памяти, при этом с помощьюMicro SD-карты ее можно расширить до 64 гигабайт.Софт и аккумуляторBQ Slim поставляется с современной операционной системойAndroid 7.0, которая обеспечивает комфортную и быструю работу работу всехприложений. Смартфон оснащен литий-полимерным аккумулятор емкостью 3000 мАч. Онпозволяет, к примеру, смотреть фильмы практически в непрерывном режиме на протяжении8-10 часов. А в режиме ожидания гаджет может проработать до 10 дней.КамерыДля раскрытия ваших творческих способностей у BQ Slim естьдве камеры – основная 13-мегапиксельная с автофокусом и диафрагмой F/2,2, атакже пятимегапиксельная фронтальная, обладающая функцией улучшения портрета. Сних можно не только фотографировать, но и совершать видеозвонки.Функционал основной камеры очень широк, имеютсяразнообразные режимы съемки, которые пользователь может настроить под конкретныепотребности. Снимать на BQ Slim можно даже при плохом освещении.Примеры фото (кликабельно):Итак, что в итоге? BQ Slim – отличный по функциональностисмартфон, с достойной производительностью, хорошими камерами и приличнымвременем автономной работы, но при этом доступный по цене. Для тех, кто ищетотличный вариант по соотношению цена-качество этот гаджет станет идеальным приобретением.Комплектация:– смартфон;– кабель MicroUSB;– Блок питания на 5 Вольт;– Гарантийный талон и инструкция по применению;– Купон на скидку 20% при приобретении фирменных аксессуаровв интернет-магазине BQ.Характеристики: