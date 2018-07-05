Приобрести высококачественный товар, чтобы это не
нанесло чувствительного удара по личному бюджету – это ли не мечта любого
покупателя? Ассортимент современного рынка смартфонов воистину огромен, но
далеко не все модели могут похвастаться хорошим соотношением цена-качество. Для
тех, кто ценит отличный функционал, но при этом не хочет переплачивать,
российская компания BQ выпустили смартфон BQ-5701L Slim. Несмотря на то, что
модель входит в категорию бюджетных, она может предложить опции, аналогичные
уровню топовых гаджетов.
Приобрести высококачественный товар, чтобы это не
нанесло чувствительного удара по личному бюджету – это ли не мечта любого
покупателя? Ассортимент современного рынка смартфонов воистину огромен, но
далеко не все модели могут похвастаться хорошим соотношением цена-качество. Для
тех, кто ценит отличный функционал, но при этом не хочет переплачивать,
российская компания BQ выпустили смартфон BQ-5701L Slim. Несмотря на то, что
модель входит в категорию бюджетных, она может предложить опции, аналогичные
уровню "топовых" гаджетов.
Внешние данные
Смотрится BQ Slim презентабельно и дорого. Порадовало
качество сборки: никаких зазоров и элементов люфта. Смартфон приятно держать в
руках, гаджет лежит в ладони очень хорошо, не выскальзывает.
По традиции, справа расположена кнопка регулировки
громкости, а также кнопка блокировка экрана, отвечающая также за включение и
выключение устройства. Приятно удивила кнопка спуска затвора камеры на правой
стороне. Наверху расположились фронтальная камера со вспышкой, датчиками
освещения и приближения, а также разговорная решетка. Основная камера находится
на задней панели, там же – вспышка.
Наверху у BQ Slim классический порт 3,5 миллиметра под
наушники, а снизу – разъем micro-USB для зарядки гаджета. По обеим сторонам от
USB-порта расположились решетки динамика.
Отменный дисплей
Одно из главных достоинств смартфона – безрамочный
IPS-дисплей с отменной яркостью. Он разработан по инновационной технологии
In-Cell, которое дает два преимущества: делает изображение более насыщенным и
уменьшает толщину корпуса. Благодаря примененных при создании гаджета решениях
картинка на экране ничем не отличается от реальности.
Помните, как в солнечный день вы пытались подобрать угол
обзора, чтобы увидеть картинку на дисплее? Забудьте. Дисплей BQ Slim не меркнет
даже при самом ярком свете: заниматься серфингом в интернете и
социальных сетях, просматривать видео и фото можно без всяких проблем.
Еще одно преимущество гаджета – наличие функции Face Unlock
– умной разблокировки с помощью распознавания лица. А поддержка OTG (On-The-Go)
позволяет подключать к смартфону внешние электронные устройства.
Начинка
За широкий спектр мультимедийных возможностей отвечает
четырехъядерный процессор MediaTek MT6737H с тактовой частотой 1,3 ГГц.
Благодаря интегрированной поддержке 4G LTE, Wi-Fi и Bluetooth 4.0 вы всегда
будете обеспечены высококачественной связью.
На борту у гаджета два гигабайта оперативной памяти, которая
позволяет с комфортом работать с приложениями, просматривать видеоролики и
играть в игры. Также имеется 16 гигабайт встроенной памяти, при этом с помощью
Micro SD-карты ее можно расширить до 64 гигабайт.
Софт и аккумулятор
BQ Slim поставляется с современной операционной системой
Android 7.0, которая обеспечивает комфортную и быструю работу работу всех
приложений. Смартфон оснащен литий-полимерным аккумулятор емкостью 3000 мАч. Он
позволяет, к примеру, смотреть фильмы практически в непрерывном режиме на протяжении
8-10 часов. А в режиме ожидания гаджет может проработать до 10 дней.
Камеры
Для раскрытия ваших творческих способностей у BQ Slim есть
две камеры – основная 13-мегапиксельная с автофокусом и диафрагмой F/2,2, а
также пятимегапиксельная фронтальная, обладающая функцией улучшения портрета. С
них можно не только фотографировать, но и совершать видеозвонки.
Функционал основной камеры очень широк, имеются
разнообразные режимы съемки, которые пользователь может настроить под конкретные
потребности. Снимать на BQ Slim можно даже при плохом освещении.
Примеры фото (кликабельно):
Итак, что в итоге? BQ Slim – отличный по функциональности
смартфон, с достойной производительностью, хорошими камерами и приличным
временем автономной работы, но при этом доступный по цене. Для тех, кто ищет
отличный вариант по соотношению цена-качество этот гаджет станет идеальным приобретением.
Комплектация:
– смартфон;
– кабель MicroUSB;
– Блок питания на 5 Вольт;
– Гарантийный талон и инструкция по применению;
– Купон на скидку 20% при приобретении фирменных аксессуаров
в интернет-магазине BQ.
Характеристики: