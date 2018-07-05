В пятницу сборные Бразилии и Бельгии встретятся в Казани в 1/4 финала чемпионата мира. Главный тренер сборной Бразилии Тите более чем за сутки до начла встречи назвал стартовый состав своей команды.

В пятницу сборные Бразилии и Бельгии встретятся в Казани в 1/4 финала чемпионата мира. Главный тренер сборной Бразилии Тите более чем за сутки до начла встречи назвал стартовый состав своей команды.Залечил травму и вернулся в состав левый защитник Марсело. Капитанская повязка на этот раз перейдет к центральному защитнику Миранде. Выйдут в стартовом составе лидер бразильцев Неймар и пропустивший последнюю тренировку полузащитник Паулиньо.Полностью состав пятикратных чемпионов мира выглядит следующим образом: Алиссон — Фагнер, Тиаго Силва, Миранда , Марсело — Фернандиньо, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Неймар — Габриэл Жезус.