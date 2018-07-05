На бывшего мужа Марии Мироновой 54-летнего предпринимателя
Игоря Удалова написали заявление в полицию. Супруга бизнесмена 26-летняя модель
Анжелика обвиняет его в похищении семилетнего сына.
На бывшего мужа Марии Мироновой 54-летнего предпринимателя
Игоря Удалова написали заявление в полицию. Супруга бизнесмена 26-летняя модель
Анжелика обвиняет его в похищении семилетнего сына.
В семье Удалова царила идиллия, но только до того момента пока Игорь не узнал – жена ему не верна. Измены благоверной вскрылись через
полгода ее хождений "на лево".
Любовник начал шантажировать супругу бизнесмена, а после того,
как та отказалась платить деньги, устроил дебош во дворе дома Удаловых: отобрал
у Анжелики ноутбук, повредил припаркованные автомобили и сломал шлагбаум. Узнав
о произошедшем, Игорь решил утрясти вопрос с вымогателем, а потом уже
разбираться с изменницей. Супруги
написали заявление в полицию, и скандалист был задержан. Его отпустили его под
подписку.
Удаловы решили развестись. Модель отвезла сына к бабушке, а
сама переехала на другую квартиру. Как утверждает Игорь, после он приехал,
забрал сына у родственницы и отвез к себе домой.
Анжелика настаивает, что все было по-другому. Вечером 4 июля
она позвонила в полицию и сообщила, что ее сына похитили трое неизвестных
мужчин. Злоумышленники подъехали на черном авто к дому, рядом с которым пожилая
женщина гуляла с Удаловым-младшим. Мужчины оттолкнули бабушку и силой запихнули
мальчика в салон.
Тем же вечером сотрудники правопорядка связались с Игорем. По словам предпринимателя, он приехал к дому родственницы вместе с
водителем, и, никого не толкая, забрал ребенка домой. Мужчина добавил,
что мальчик поехал с ним добровольно. В подтверждение своих слов предприниматель
предоставил полицейским видеозапись, снятую водителем на мобильный телефон.
Также Игорь Удалов заявил, что дома обнаружил на спине сына
множественные гематомы. Бизнесмен снял побои и заявил о намерении написать
заявление в полицию, сообщает сайт газеты "Московский Комсомолец".