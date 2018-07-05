На бывшего мужа Марии Мироновой 54-летнего предпринимателя Игоря Удалова написали заявление в полицию. Супруга бизнесмена 26-летняя модель Анжелика обвиняет его в похищении семилетнего сына.

На бывшего мужа Марии Мироновой 54-летнего предпринимателяИгоря Удалова написали заявление в полицию. Супруга бизнесмена 26-летняя модельАнжелика обвиняет его в похищении семилетнего сына.В семье Удалова царила идиллия, но только до того момента пока Игорь не узнал – жена ему не верна. Измены благоверной вскрылись черезполгода ее хождений "на лево".Любовник начал шантажировать супругу бизнесмена, а после того,как та отказалась платить деньги, устроил дебош во дворе дома Удаловых: отобралу Анжелики ноутбук, повредил припаркованные автомобили и сломал шлагбаум. Узнаво произошедшем, Игорь решил утрясти вопрос с вымогателем, а потом ужеразбираться с изменницей. Супругинаписали заявление в полицию, и скандалист был задержан. Его отпустили его подподписку.Удаловы решили развестись. Модель отвезла сына к бабушке, асама переехала на другую квартиру. Как утверждает Игорь, после он приехал,забрал сына у родственницы и отвез к себе домой.Анжелика настаивает, что все было по-другому. Вечером 4 июляона позвонила в полицию и сообщила, что ее сына похитили трое неизвестныхмужчин. Злоумышленники подъехали на черном авто к дому, рядом с которым пожилаяженщина гуляла с Удаловым-младшим. Мужчины оттолкнули бабушку и силой запихнулимальчика в салон.Тем же вечером сотрудники правопорядка связались с Игорем. По словам предпринимателя, он приехал к дому родственницы вместе сводителем, и, никого не толкая, забрал ребенка домой. Мужчина добавил,что мальчик поехал с ним добровольно. В подтверждение своих слов предпринимательпредоставил полицейским видеозапись, снятую водителем на мобильный телефон.Также Игорь Удалов заявил, что дома обнаружил на спине сынамножественные гематомы. Бизнесмен снял побои и заявил о намерении написатьзаявление в полицию, сообщает сайт газеты "Московский Комсомолец".