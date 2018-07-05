Скандал вокруг регионального оператора по обращению с отходами в Ивановской области начался год назад

Скандал вокруг регионального оператора по обращению с отходами в Ивановской области начался год назадГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что в Ивановской области выбор регионального оператора по обращению с отходами носил коррупционный характер.1 июля 2017 года власти региона ввели новую схему обращения с отходам. По результатам конкурса региональным оператором стала компания «Чистое поле - Центр».Уже тогда появились многочисленные жалобы населения на работу оператора. В основном люди жаловались на высокие тарифы.Ситуацией заинтересовались областная дума и региональное отделение Народного фронта. Прокуратура области направила в суд иск к департаменту энергетики и тарифов Ивановской области о признании недействующим постановления «Об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на 2017 год». Изначально иск отклонили, но прокуратура не сдавалась, и дело дошло до Верховного суда РФ.В сентябре 2017 года Верховный суд удовлетворил требование прокуратуры Ивановской области признать частично недействующим один из разделов территориальной схемы обращения с отходами. Надзорное ведомство оспаривало объём твердых коммунальных отходов, установленный в документе, который, в свою очередь, «повлёк... установление необоснованного раздела единого тарифа на услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами». По мнению прокуратуры, нормативный правовой акт противоречил требованиям Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и ещё нескольким нормативным документам федерального уровня.В исковом заявлении прокуратура требовала признать недействующим всё постановление о тарифе, но суд не увидел для этого оснований. Ответчик сообщил, что с решением не согласен, а пока идут суды, оператор продолжает работать.В октябре 2017 года Ивановский областной суд признал недействующим единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (417,71 руб. за кубометр без учёта НДС и 492,90 руб. за кубометр с учётом НДС). Ситуацию тогда комментировал заместитель председателя правительства региона Максим Громов: «Сейчас, в самом начале реформы, профильные ведомства особое внимание уделяют и на практике отрабатывают замечания и конструктивные предложения ОНФ и других общественных организаций».И вот почти год спустя генпрокурор РФ Юрий Чайка на заседании коллегии ведомства по вопросам состояния законности в сфере обращения с отходами производства и потребления назвал Ивановскую область в числе регионов, где выявлены нарушения закона при проведении конкурсов по отбору региональных операторов. Коллегия прошла 28 июня в Иркутске. В частности, Чайка заявил о нарушениях коррупционного характера, установленных при отборе региональных операторов. Подробностей он не сообщил. Видимо, они последуют.«АиФ в Иванове» будет следить за развитием событий.КомментарийГенеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка:«До настоящего времени в ряде субъектов не проведены конкурсы по отбору региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами или не заключены соглашения с ними. А в Республике Бурятия, Ханты-Мансийском автономном округе, Ивановской области вскрыты нарушения законодательства при их отборе, в том числе коррупционного характера».