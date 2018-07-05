Голкипер Станислав Черчесов, сын главного тренера
российской сборной по футболу, перешел в футбольный клуб Балтика. Об этом стало известно 5 июля.
Голкипер Станислав Черчесов, сын главного тренера
российской сборной по футболу, перешел в футбольный клуб "Балтика". Об этом стало известно 5 июля.
Соглашение с 23-летним вратарем
рассчитано на два года. Новостью поделился официальный сайт клуба.
"Пополнилась вратарская линия нашей команды", -
сообщили в калининградской "Балтике". В сезоне-2017/18 клуб занял пятое место в
первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Черчесов-младший
является воспитанником австрийского футбола – он занимался
в футбольных школах Инсбрука. Профессиональную карьеру Станислав начал
в 2012 году. Юноша выступал в Австрии за "Ваккер-2", в нашей
стране защищал ворота молодежных команд "Амкар", московского "Динамо"
и новороссийского "Черноморца".
Отметим, в минувшем сезоне голкипер выступал за
"Черноморец" во втором дивизионе. Станислав провел всего один матч, в котором
допустил результативную ошибку.
Станислав Черчесов родился 26 сентября 1994 года. Его рост
составляет 1,85 сантиметра, вес – 70 килограммов.