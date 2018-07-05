Голкипер Станислав Черчесов, сын главного тренера российской сборной по футболу, перешел в футбольный клуб Балтика. Об этом стало известно 5 июля.

Голкипер Станислав Черчесов, сын главного тренерароссийской сборной по футболу, перешел в футбольный клуб "Балтика". Об этом стало известно 5 июля.Соглашение с 23-летним вратаремрассчитано на два года. Новостью поделился официальный сайт клуба."Пополнилась вратарская линия нашей команды", -сообщили в калининградской "Балтике". В сезоне-2017/18 клуб занял пятое место впервенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).Черчесов-младшийявляется воспитанником австрийского футбола – он занималсяв футбольных школах Инсбрука. Профессиональную карьеру Станислав началв 2012 году. Юноша выступал в Австрии за "Ваккер-2", в нашейстране защищал ворота молодежных команд "Амкар", московского "Динамо"и новороссийского "Черноморца".Отметим, в минувшем сезоне голкипер выступал за"Черноморец" во втором дивизионе. Станислав провел всего один матч, в которомдопустил результативную ошибку.Станислав Черчесов родился 26 сентября 1994 года. Его ростсоставляет 1,85 сантиметра, вес – 70 килограммов.