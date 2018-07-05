Президент Украины Петр Порошенко затеял новую опасную авантюру. Он хочет сорвать намеченные на
2019 год выборы главы государства, спровоцировав боевые действия в Донбассе. Об
этом заявила председатель фракции Батькивщина в Верховной раде Юлия
Тимошенко.
Президент Украины Петр Порошенко затеял новую опасную авантюру. Он хочет сорвать намеченные на
2019 год выборы главы государства, спровоцировав боевые действия в Донбассе. Об
этом заявила председатель фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия
Тимошенко.
По ее словам, глава государства "в принципе не
намерен" проводить выборы. Поэтому, полагает Тимошенко, начался
переговорный процесс с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской
республик. "По сути, с людьми, которые оккупировали часть Украины и
Донбасса", – заявила "оранжевая принцесса" в эфире телеканала
"UA:Перший".
Тимошенко полагает, что большая война на востоке нужна для
того, чтобы "были захвачены другие территории Украины". "Он
хочет, чтобы все горело и пылало, чтобы война разошлась и пошла на самый
высокий уровень", – продолжила пугать зрителей депутат. По ее словам, в случае
эскалации ситуации президент сможет ввести военное положение, которое
автоматически отменит выборы главы государства.
В конце своей речи она предостерегла Порошенко от такого
шага, заявив, что о его намерениях узнает весь мир. В таком случае, добавила
политик, остаться на второй срок украинский лидер точно не сможет.
Обстановка в Донбассе резко обострилась в конце мая, когда
вооруженные силы Незалежной пошли в атаку на позиции самопровозглашенной
Донецкой республики в районе Горловки – города к северу от Донецка. Силовики
попытались взять господствующие над населенным пунктом высоты, что вынудило бы
ДНР начать отвод своих сил из города.
Президентские выборы на Украине по плану должны пройти в мае
2019 года. Петр Порошенко, вероятно, будет баллотироваться на второй срок,
однако рейтинги главы государства продолжают падать. Так, в ходе недавнего
опроса социологи из Института стратегических исследований "Новая
Украина" выяснили, что деятельность Порошенко одобряют всего лишь 16%
граждан Незалежной.