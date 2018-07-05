Президент Украины Петр Порошенко затеял новую опасную авантюру. Он хочет сорвать намеченные на 2019 год выборы главы государства, спровоцировав боевые действия в Донбассе. Об этом заявила председатель фракции Батькивщина в Верховной раде Юлия Тимошенко.

Президент Украины Петр Порошенко затеял новую опасную авантюру. Он хочет сорвать намеченные на2019 год выборы главы государства, спровоцировав боевые действия в Донбассе. Обэтом заявила председатель фракции "Батькивщина" в Верховной раде ЮлияТимошенко.По ее словам, глава государства "в принципе ненамерен" проводить выборы. Поэтому, полагает Тимошенко, началсяпереговорный процесс с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганскойреспублик. "По сути, с людьми, которые оккупировали часть Украины иДонбасса", – заявила "оранжевая принцесса" в эфире телеканала"UA:Перший".Тимошенко полагает, что большая война на востоке нужна длятого, чтобы "были захвачены другие территории Украины". "Онхочет, чтобы все горело и пылало, чтобы война разошлась и пошла на самыйвысокий уровень", – продолжила пугать зрителей депутат. По ее словам, в случаеэскалации ситуации президент сможет ввести военное положение, котороеавтоматически отменит выборы главы государства.В конце своей речи она предостерегла Порошенко от такогошага, заявив, что о его намерениях узнает весь мир. В таком случае, добавилаполитик, остаться на второй срок украинский лидер точно не сможет.Обстановка в Донбассе резко обострилась в конце мая, когдавооруженные силы Незалежной пошли в атаку на позиции самопровозглашеннойДонецкой республики в районе Горловки – города к северу от Донецка. Силовикипопытались взять господствующие над населенным пунктом высоты, что вынудило быДНР начать отвод своих сил из города.Президентские выборы на Украине по плану должны пройти в мае2019 года. Петр Порошенко, вероятно, будет баллотироваться на второй срок,однако рейтинги главы государства продолжают падать. Так, в ходе недавнегоопроса социологи из Института стратегических исследований "НоваяУкраина" выяснили, что деятельность Порошенко одобряют всего лишь 16%граждан Незалежной.