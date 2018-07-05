В столице Великобритании Лондоне продолжается Уимблдонский теннисный турнир. Российская спортсменка Дарья Касаткина вышла в третий круг соревнований.

В столице Великобритании Лондоне продолжается Уимблдонский теннисный турнир. Российская спортсменка Дарья Касаткина вышла в третий круг соревнований.Дарья без особых проблем разобралась на травяном корте с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. Соперницей Касаткиной в третьем круге станет австралийка Эшли Барти которая в двух партиях переиграла канадку Эжени Бушар — 6:4, 7:5.В мужском одиночном разряде произошла сенсация. Финалист прошлогоднего Уимблдона хорват Марин Чилич во втором круге проиграл аргентинцу Гвидо Пелье во втором круге Уимблдона. Встреча завершилась в пяти сетах со счетом 3:6, 1:6, 6:4, 7:6(7:3), 7:5. Пелья занимает 82 место в рейтинге АТП. Чилич был посеян на турнире под третьим номером.