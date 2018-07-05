В Минстрое видят в энергоэффективном капитальном ремонте зданий большой потенциал.

Стало известно, что в течение нынешнего года планируется принять законопроект о передаче средств Фонда ЖКХ на софинансирование энергоэффективного капремонта многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель главы Минстроя России Андрей Чибис."В ближайшее время это постановление будем вносить в правительство. Мы предлагаем инструмент переформатированного Фонда ЖКХ использовать и дальше", — заявил Чибис.По его словам, в Минстрое видят в энергоэффективном капремонте большой потенциал. И законопроект, с учетом новых задач института развития, планируется принять в течение года.