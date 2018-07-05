Ранним утром сегодня, 5 июля, в ДТП на трассе М-5 погиб депутат горсовета Балакова Андрей Володихин и его супруга после того, как они попали на своем BMW в аварию с грузовиком. Очевидцы сняли на видео последствия происшествия.

Трагедия приключилась 5 июля в 5:30 утра, когда на федеральной трассе М-5 в Самарской области возле села Переволоки столкнулись грузовик ISUZU и автомобиль BMW.Легковая машина вылетела на обочину и тут же сгорела. Ее пассажиры скончались на месте. Водитель грузовика застрял в своей кабине, однако вскоре очевидцы помогли ему выбраться из нее.Пока не известно, кто стал виновником ДТП, однако автор видео отмечает, что попавший в аварию грузовик находился на обочине своей полосы, а легковая машина — на встречной.Позже выяснилось, что в BMW ехал 40-летний депутат городского совета Балакова Андрей Володихин с супругой. Их родственники уже выехали на опознание.