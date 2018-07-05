Главу дипломатии Евросоюза разделили на двух разных людей. Депутат Верховной рады в прямом эфире убеждал ведущих, что Федерика – женщина, а Могерини – мужчина.

Главу дипломатии Евросоюза разделили на двух разных людей.Депутат Верховной рады в прямом эфире убеждал ведущих, что Федерика – женщина,а Могерини – мужчина.Оскандалился в эфире украинского телеканала 112 представительБлока Порошенко. Геннадий Ткачук был свято убежден, что существуют два разныхвысших функционера ЕС – пани Федерика и пан Могерини. Сколько ни поправляли еговедущие программы, переубедить упрямого депутата им не удалось.Собеседник Ткачука при этом едва сдерживал смех. Но все жесохранил спокойствие – и обрушил на депутата и Блок Порошенко волну критики.