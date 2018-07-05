Главу дипломатии Евросоюза разделили на двух разных людей.
Депутат Верховной рады в прямом эфире убеждал ведущих, что Федерика – женщина,
а Могерини – мужчина.
Главу дипломатии Евросоюза разделили на двух разных людей.
Депутат Верховной рады в прямом эфире убеждал ведущих, что Федерика – женщина,
а Могерини – мужчина.
Оскандалился в эфире украинского телеканала 112 представитель
Блока Порошенко. Геннадий Ткачук был свято убежден, что существуют два разных
высших функционера ЕС – пани Федерика и пан Могерини. Сколько ни поправляли его
ведущие программы, переубедить упрямого депутата им не удалось.
Собеседник Ткачука при этом едва сдерживал смех. Но все же
сохранил спокойствие – и обрушил на депутата и Блок Порошенко волну критики.