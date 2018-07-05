Пенсионную реформу обсудили депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг, 5 июля. В Единой России призвали оппозиционные фракции представить конкретные предложения по совершенствованию реформы.

Пенсионную реформу обсудили депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг, 5 июля. В "Единой России" призвали оппозиционные фракции представить конкретные предложения по совершенствованию реформы.Первый заместитель руководителя фракции единороссов по законопроектной работе Андрей Исаев напомнил депутатам, что на Совете руководителей фракций председатель правительства и лидер "Единой России" Дмитрий Медведев дал прямые поручения Минфину и Министерству труда разработать программу мер по поддержке и трудоустройству людей предпенсионного возраста, по их материальной поддержке, переобучению.Эти решения мы будем принимать в пакете с пенсионным законом. Это крайне важно. Эту работу мы намерены продолжить. Мы собираем и предложения наших коллег из регионов, чтобы учесть все аспекты, связанные с изменением пенсионного законодательства.Исаев также обратился к коллегам с просьбой выступить с конкретными предложениями по совершенствованию реформы, а не пользоваться "золотым моментом" для проведения политических акций.Сегодня, подняв пенсионный возраст, мы можем поднять пенсии; завтра, подняв пенсионный возраст, мы сможем только удержать пенсии; а послезавтра нам придется и возраст повышать, и пенсии понижать. Не допустим этого, коллеги.Исаева поддержал председатель нижней палаты Вячеслав Володин.Мы не допустим снижения пенсий, мы не допустим ухудшения жизни пенсионеров. Поэтому необходимо решение искать и искать нам с вами вместе. Предложение к диалогу озвучено, поэтому давайте его вести.16 июня правительство России внесло в Думу пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года.