Травмированный палец не помешает Артему Дзюбе биться с
хорватами. По словам нападающего сборной России, его ничто не остановит.
Травмированный палец не помешает Артему Дзюбе биться с
хорватами. По словам нападающего сборной России, его ничто не остановит.
Документальное подтверждение полученных повреждений
футболист выложил на своей странице в Instagram. Фотографию изувеченного пальца Артем Дзюба сопроводил
оптимистичной подписью. 29-летний форвард уверен, что эта травма не помешает
ему проявить свои лучшие качества в матче 1/4 финала чемпионата мира против
Хорватии.
"Для всех, кто переживает за меня: футбола без травм не
бывает... но даже разорванное два года назад сухожилие на пальце меня не
остановит!", – написал российский футболист.
Артем Дзюба стал одним из героев матча Россия-Испания, забив
в основное гол с назначенного судьей одиннадцатиметрового. В итоге после серии
послематчевых пенальти команда победила испанцев со счетом 4:3.
Напомним, западные СМИ вновь пытались обвинить россиян в
употреблении допинга – по их мнению, иначе наша сборная не смогла бы выиграть у
"красной фурии". Основанием для бездоказательных утверждений стала
фотография Дзюбы, сделанная во время игры 1,8 финала – на руке разглядели след
от укола.
Медики позже разъяснили, что ничего странного в такой
отметине нет – у игроков обычно берут пробы крови перед матчем, в том числе и
из вены.
Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии пройдет 7 июля.
Команды встретятся на поле стадиона "Фишт" в Сочи.