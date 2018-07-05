Единая Россия уделит особое внимание проблеме занятости граждан в предпенсионном возрасте. По словам первого замруководителя думской фракции единороссов по законопроектной деятельности Андрея Исаева, партийцы соберут предложения из регионов, чтобы учесть все аспекты, связанные с предстоящей пенсионной реформой.

"Единая Россия" уделит особое внимание проблемезанятости граждан в предпенсионном возрасте. По словам первого замруководителя думскойфракции единороссов по законопроектной деятельности Андрея Исаева, партийцысоберут предложения из регионов, чтобы учесть все аспекты, связанные спредстоящей пенсионной реформой.Выступая с трибуны нижней палаты, законодатель отметил, чтопредложенная правительством концепция реформирования пенсионногозаконодательства вызвала беспокойство у граждан. "Больше всего сегодня людейволнует проблема занятости в предпенсионном возрасте. И мы намеренысосредоточиться на решении этого вопроса", – сказал Исаев.Законодатель напомнил, что на заседании Совета руководителейфракций "ЕР" глава кабмина Дмитрий Медведев поручил министерствуфинансов и минтруда разработать программу мер по помощи гражданампредпенсионного возраста с трудоустройством, по их переобучению и материальнойподдержке. "Эти решения мы будем принимать в пакете с пенсионным законом, чтокрайне важно. Эту работу мы намерены продолжить, мы собираем и предложениянаших коллег из регионов для того, чтобы учесть все аспекты и найти решениепроблемы", – подчеркнул Исаев.Он подчеркнул, что количество пенсионеров в стране увеличивается.Так, в 1941 году, напомнил депутат, в СССР было 200 миллионов граждан, изкоторых пенсионерами были четыре миллиона. В 1956 году их было уже 18миллионов. "Сегодня в Российской Федерации – 146 миллионов граждан и 46,5 миллионапенсионеров. Эта тенденция будет только углубляться", – заявил парламентарий.Сейчас, отметил единоросс, на пенсию выходит поколение1950-1960-х годов, когда в стране был отмечен всплеск рождаемости. Основное же трудовое бремя ложится на тех, кто был рожден уже после распада СоветскогоСоюза, когда демографическая ситуация резко обострилась, подчеркнул Исаев. Онотметил, что аналогичные процессы имели место во всех бывших советскихреспубликах. "Поэтому они уже приняли решение о повышении пенсионноговозраста, и поэтому нам не приходится рассчитывать на приток трудовыхмигрантов, которые исправят ситуацию", – добавил он.По словам Исаева, ожидаемый период получения пенсии всегодняшней России составляет 26,5 лет для женщин и 17,5 – для мужчин.Законодатель подчеркнул, ссылаясь на прогноз Росстата, что в 2030 году с новымпенсионным возрастом он будет составлять 24,5 года для женщин и 15,5 лет длямужчин. "Это пессимистический прогноз, потому что он не может учесть техдостижений медицины, которые произойдут за 10 лет переходного периода", -резюмировал парламентарий.Напомним, о предстоящей пенсионной реформе в правительствеРоссии объявили в середине прошлого месяца. Она предполагает повышение возраставыхода на пенсию для мужчин на пять лет (до 65), а для женщин – на восемь (до63 лет). Единороссы выступили с предложением провести широкое обсуждение этоговопроса на местах, чтобы выдвинутые в регионах предложения были учтены витоговой концепции реформы.