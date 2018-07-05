Коллеги погибшей звезды Дома-2 Полины Лобановой уверены – необходимо найти виновных в смерти девушки. Подруга умершей Татьяна Графова сообщила о намерении написать заявление в прокуратуру.

Коллеги погибшей звезды "Дома-2" Полины Лобановой уверены –необходимо найти виновных в смерти девушки. Подруга умершей Татьяна Графовасообщила о намерении написать заявление в прокуратуру.Графова не понимает, почему в тот роковой вечер окружающиене позаботились о Полине. Молодой человек, который отдыхал вместе с Лобановой и,вероятно, являлся ее любовником, бросил умирающую девушку в опасности и вовремяне вызвал медиков."Я очень удивлена на самом деле ее подругам, которые были втаком же непонятном состоянии, молодому человеку, который вызвал полицию искорую только когда она с утра уже скончалась. А вечером, когда девочкам былоплохо, он даже не позаботился, притащил ее домой к себе только, и все. Оченьстранно. И девочки начинают противоречить – они пишут одно, потом другое,значит, им есть, что скрывать" – сообщила Татьяна.Графова, вооружившись поддержкой телеканала ТНТ, собираетсянаписать заявление в прокуратуру. "Чтобы полиция не закрыла глаза и ненаписала, что это было либо самоубийство, либо просто передозировка наркотиков.Чтобы докопались, чтобы этот мальчик понес наказание. Что он не простосвидетель, а он дал ей эти таблетки, средства психотропные", – цитирует ГрафовуНапомним, что о смерти Полины Лобановой заявила ее старшаясестра Василиса. Безутешная женщина попросила финансовой помощи и поддержки, атакже сообщила, что телефон Полины у нее, и она готова общаться со всеминеравнодушными.Источники в правоохранительных органах прокомментировалигибель экс-участницы телестройки. Полину нашли мертвой 4 июля в чужой квартирена севере Москвы, в ванной приятеля, с которым она провела ночь в клубе. Смерть наступила в следствии отравления "коктейлем" из наркотиков и алкоголя.