Коллеги погибшей звезды Дома-2 Полины Лобановой уверены –
необходимо найти виновных в смерти девушки. Подруга умершей Татьяна Графова
сообщила о намерении написать заявление в прокуратуру.
Коллеги погибшей звезды "Дома-2" Полины Лобановой уверены –
необходимо найти виновных в смерти девушки. Подруга умершей Татьяна Графова
сообщила о намерении написать заявление в прокуратуру.
Графова не понимает, почему в тот роковой вечер окружающие
не позаботились о Полине. Молодой человек, который отдыхал вместе с Лобановой и,
вероятно, являлся ее любовником, бросил умирающую девушку в опасности и вовремя
не вызвал медиков.
"Я очень удивлена на самом деле ее подругам, которые были в
таком же непонятном состоянии, молодому человеку, который вызвал полицию и
скорую только когда она с утра уже скончалась. А вечером, когда девочкам было
плохо, он даже не позаботился, притащил ее домой к себе только, и все. Очень
странно. И девочки начинают противоречить – они пишут одно, потом другое,
значит, им есть, что скрывать" – сообщила Татьяна.
Графова, вооружившись поддержкой телеканала ТНТ, собирается
написать заявление в прокуратуру. "Чтобы полиция не закрыла глаза и не
написала, что это было либо самоубийство, либо просто передозировка наркотиков.
Чтобы докопались, чтобы этот мальчик понес наказание. Что он не просто
свидетель, а он дал ей эти таблетки, средства психотропные", – цитирует Графову
.
Напомним, что о смерти Полины Лобановой заявила ее старшая
сестра Василиса. Безутешная женщина попросила финансовой помощи и поддержки, а
также сообщила, что телефон Полины у нее, и она готова общаться со всеми
неравнодушными.
Источники в правоохранительных органах прокомментировали
гибель экс-участницы телестройки. Полину нашли мертвой 4 июля в чужой квартире
на севере Москвы, в ванной приятеля, с которым она провела ночь в клубе. Смерть наступила в следствии отравления "коктейлем" из наркотиков и алкоголя.