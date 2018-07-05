В США заявили, что Европе не следует бояться России в случае развязывания войны. По словам аналитика, страна значительно слабее Советского Союза.

В США заявили, что Европе не следует бояться России в случае развязывания войны. По словам аналитика, страна значительно слабее Советского Союза.В американской прессе вышла очередная статья, посвященная России. Материал можно считать прямым посланием для всего так называемого коллективного Запада.В своей публикации профессор Хью Уайт утверждает, что нынешняя Европа значительно сильнее, а Россия слабее, чем в 1948-м и в последующие годы. По мнению аналитика, Москва действительно угрожает перекроить границы, сложившиеся после окончания холодной войны в ответ на расширение ЕС и НАТО.В то же время Уайт убежден, что у России нет никаких шансов стать пан-евразийским гегемоном, в которого мог бы превратиться СССР или гитлеровская Германия. Профессор подчеркнул, что США не нужно вкладывать огромные средства в оборону Европы, так как она способна самостоятельно защитить себя сама, передает The National Interest.Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от лидеров некоторых европейских стран увеличить финансирование НАТО. Соответствующие письма получили лидеры Канады, Германии, Бельгии и Норвегии.Также стало известно, что министерство обороны России начинает формирование автоматизированной системы управления войсками под названием "Акация‐М". Она сможет получать сведения и отдавать приказы в режиме реального времени.