В последнее время все больше российских телезрителей недовольны качеством отечественных передач. Особо народ раздражают всякого рода ток-шоу, на которых на всю страну делают достоянием гласности грязные тайны известных и не очень людей. Критическое мнение о подобных программах в беседе с членом экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадимом Манукяном высказала и осужденная ранее за репост видео с издевательствами над ребенком в детском лагере уральская воспитательница Евгения Чудновец.

В последнее время всебольше российских телезрителей недовольны качеством отечественных передач. Особо народ раздражают всякого рода ток-шоу, на которых на всю страну делаютдостоянием гласности грязные тайны известных и не очень людей. Критическоемнение о подобных программах в беседе с членом экспертного совета по развитиюинформационного общества и СМИ при Государственной думе России ВадимомМанукяном высказала и осужденная ранее за репост видео с издевательствами надребенком в детском лагере уральская воспитательница Евгения Чудновец.Главным российским ток-шоунашей страны, несмотря на растущий негатив в их адрес, каким-то образом удается держатьтелезрителей у экранов. Казалось бы, все грязное белье в стране перестирали,всех звезд на ДНК исследовали и ниже в моральном плане каналам падать некуда,однако находятся все новые и новые темы и готовые обнажить душу герои.Кто-то за деньги радоклеветать себя, кто-то действительно ищет правды и защиты, однако и те идругие находят в итоге только разочарование. Вот и Евгения Чудновец, которая, кслову, участвовала в подобном шоу, тоже утратила веру в отечественное ТВ.Девушка знает, почему нашим гражданам предлагают кпросмотру низкопробные программы."Подобные шоу нужны для отвлечения от реальных проблем – отметилаЧудновец – возможно поэтому Первый канал не предложил мне растянуть историю нанесколько эфиров как у Шурыгиной, потому что я говорила о реальных проблемахосужденных и судебной системы в целом. Вообще я уже восемь лет телевизор не смотрю ивсем не советую. Заполняют мозг всякой ерундой, насилием и грязью, а потомплачут, почему у нас дети жестокие растут и оболваненный народ".Евгения отметила, что никогда даже не пыталасьмонетизировать свалившуюся на нее известность. Резонанс вокруг своего имени она используетисключительно для помощи нуждающимся. "Это ведь пытка сидеть на Первомканале и на всю страну позориться в каждом выпуске. Поэтому для меня важнокаким путем добыты деньги", – сообщила Евгения.Молодая женщина отметила, что сама не сразу поняла, как "проходя медные трубы" остаться достойным человеком, однако со временем разобралась. "Думаюя наделала много ошибок. Не было человека который бы мог подсказать мне какбыть. К тому же я не прошла адаптацию после тюрьмы. И конечно"начудила". В начале "словила звездочку", но каждый раз когда мне напоминали о том, какой ценой досталасьмедийность, а именно тюремным сроком за позорную статью, моя корона на головепостепенно сползала и я много думала как использовать медийность", – рассказала Чудновец Вадиму Манукяну.